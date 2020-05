Chiavari: da lunedì 18 riparte il Mignon con “Mio cinema”

Da Massimo Colombi riceviamo e pubblichiamo



Da Lunedi 18 il cinema Mignon di Chiavari andrà con la programmazione in streaming “Mio cinema” la prima piattaforma del cinema d’autore che mette al centro la sala cinematografica e il suo pubblico.

Online dal 18 maggio, inaugurazione con I Miserabili di Ladj Ly. Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire, oltre alla visione in sala film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive. Un piattaforma inedita, dalla parte dello spettatore.

Non antagonista alla sala, ma anzi complementare: sia per sostenerla in questo periodo difficile, che per accompagnare i cinefili in futuro, creando un punto di riferimento per il cinema d’autore. “Mio Cinema” vede infatti il coinvolgimento diretto del Mignon, per creare una dinamica costante e complementare tra offerta in sala e offerta domestica, sia per quanto riguarda la selezione dei film che le iniziative promozionali per il pubblico. “Mio Cinema” permetterà di rafforzare la comunità del cinema d’autore: il pubblico potrà portare il cinema di qualità sempre con sé. Gli spettatori avranno l’opportunità di accedere ad una piattaforma di riferimento per il cinema di qualità legata al Mignon, un ecosistema a loro affine di film provenienti da festival, apprezzati dalla critica, vincitori di premi e di grande interesse per il pubblico appassionato.

Potranno accedere ad una library verticale e altamente selezionata di film di qualità, da vedere o rivedere (anche in modalità condivisa) in italiano e in lingua originale, beneficiando al contempo di promozioni dedicate e vantaggiose legate alla sala di riferimento. Potranno assistere ad eventi esclusivi come anteprime, masterclass e incontri con i talent, avere informazioni aggiornate su tutte le uscite, retrospettive, avvenimenti significativi in ambito nazionale e internazionale.