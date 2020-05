Camogli: San Fortunato, la celebrazione al tempo del covid

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo gli appunti serali del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,

La situazione sanitaria rimane invariata: quattro le persone positive al Covid-19 e un residente in isolamento al proprio domicilio perché venuto in contatto con persona positiva. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Oggi è San Fortunato, patrono di Camogli. Per tutti noi un evento molto sentito, una tradizione radicata nei cuori di tutti i camoglini: i falò dei quartieri che assumono ogni anno una forma diversa, la processione con il finale che emoziona tutti, quando l’arca del Santo viene riportata nella Basilica, con i portatori che percorrono di corsa le due rampe di scale per accedervi, il Dragun che solca il mare antistante la passeggiata, i bordi delle case della passeggiata illuminati e il campanile che domina con i suoi colori. Quest’anno ci mancherà tutto questo, anche se siamo più che consapevoli del fatto che ciò sia assolutamente doveroso.

Un ringraziamento particolare va quindi a tutte le associazioni e quartieri che si sono adoperati perché, quantomeno simbolicamente, la tradizione fosse mantenuta. Grazie a tutto il gruppo che ha armato comunque il Dragun in largo Simonetti, all’Associazione Culturale San Fortunato che, con i quartieri Porto e Pineto, alle 18 ha effettuato l’alzabandiera, portando poi le bandiere a mezz’asta per commemorare le vittime del Coronavirus, alla Pro Loco che ci ha fatto ripercorrere la storia dei Falò e della Sagra del Pesce nel corso degli anni, alla Banda di Camogli che ci ha donato una clip di immagini e musiche per festeggiare virtualmente questa festa tanto amata che torneremo a celebrare come siamo abituati a fare. Tutti insieme.

Infine una notizia che accogliamo con infinita gioia ed emozione: la nostra connazionale Silvia Romano è stata liberata oggi, a circa un anno e mezzo dal suo sequestro in Kenya, sta bene e domani farà finalmente ritorno dalla sua famiglia.

Grazie e buona serata!