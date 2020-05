Camogli ricorda San Fortunato e Sagra del pesce

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Oggi, giorno di San Fortunato, sulla tavola di molti camoglini non potrà mancare la cima. Un modo per ricordare una tradizione che quest’anno non sarà vissuta come sempre: né la processione con l’arca del patrono, né i falò, né lo show in mare del Dragun, né i fuochi d’artificio con la colombina ad illuminare la basilica, né il mercatino di via Repubblica e XX Settembre, né lo stand gastronomico della Pro Loco. La festa, che forse è più “sentita” dai camoglini rispetto alla Sagra del pesce, di cui domani sarebbe stata la 69^ edizione, non animerà il Borgo.

Ad imitazione del sindaco di Portofino Matteo Viacava che, senza dir nulla, la sera di San Giorgio ha bruciato un simbolico falò in piazzetta, l’Associazione San Fortunato pianterà due ‘penolle’ simboliche sulla spiaggia a rappresentare i falò dei quartieri Porto e Pineto, cui seguirà l’alzabandiera.

Da ieri in piazza Colombo, sopra lo spazio dove domani il padellone avrebbe sfornato tanta frittura di pesce, è stato appeso lo stendardo con l’effigie di San Fortunato che il parroco don Danilo Dellepiane benedirà.