Anche il Gruppo “U Dragun” ha voluto dare un segno di partecipazione alla festa di San Fortunato. In piazzetta della padella ha armato lo sciabecco col quale anima le manifestazioni più importanti per tradizione a Camogli. Stasera, come ogni anno, avrebbe offerto uno spettacolo suggestivo ed emozionante percorrendo più volte il tratto di mare davanti alla spiaggia illuminato da fiaccole colorate e al suono della musica.

Foto di Consuelo Pallavicini