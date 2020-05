Camogli: ‘penolle’ e bandiere per San Fortunato

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Un segnale, un simbolo per ricordare la festa di San Fortunato, vigilia della Sagra del pesce, che avrebbe dovuto animare la serata di Camogli. L’Associazione San Fortunato, in accordo con l’amministrazione comunale e la Pro Loco ha deciso di piantare due penolle simboliche sulla spiaggia a rappresentare i falò dei quartieri Porto e Pineto e fare l’alzabandiera, lasciandola a mezz’asta per ricordare le vittime del coronavirus. Presenti il sindaco Francesco Olivari; Marcello Mastore, comandante della locale capitaneria di porto; Alessandro Ligorati, presidente dell’Associazione San Fortunato.

Prossimamente sarà deciso se organizzare la 69ª edizione della sagra del pesce in autunno.