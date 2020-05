Camogli: nella casa di riposo che ha sconfitto il covid

Da Massimo Mantelli riceviamo e pubblichiamo

Quello che è stato all’interno di molte R.S.A. e/o Case di riposo italiane durante la Pandemia Covid-19, sarà tutto da capire.

Adesso è ancora il tempo dei lutti, del riserbo, delle verifiche alle Convenzioni, delle indagini della Magistratura.

La verità poi, sarà forse l’unica consolazione per la Collettività che ha perduto la storia anziana e sopratutto per quanti non potranno più rivedere i propri cari.

In questa Residenza Protetta di Camogli del Gruppo San Fortunato, invece, tutto è andato diversamente e soprattutto molto bene.

La scelta medica/preventiva di “blindare” la Struttura, voluta dai Responsabili della stessa sin dai primi esordi dei contagi sul territorio Nazionale, è stata una salvezza provvidenziale per tutti.

Gli Ospiti (37 persone) con il Personale ha così condiviso la “quarantena”, vivendo, questi ultimi appunto, all’interno senza rientrare a casa e senza contatti diversi (con turnazioni degli operatori di circa 15 gg.).

Azzerati, ancor prima, gli accessi e visite dei famigliari dei ricoverati e consentiti solo incontri con mezzi tecnologici per alleviare dove possibile il distacco affettivo. Un impegno quindi, grandemente encomiabile e degno di nota che è stato accolto dagli operatori con profondo senso del dovere sociale oltre che lavorativo. Iter analogo, come racconta il Dott. Enzani Responsabile Medico e Giovanni Zullo coordinatore, è stato organizzato anche presso la Residenza di Rapallo dello stesso Gruppo, lì con una quarantina di pazienti.

Il giorno 04/05/20, inizio della fase-2 Covid, ancora una bella notizia con l’esito dei tamponi effettuati su pazienti e personale: “Virus non presente”.

Si è realizzato, davvero, ciò che Enzani ripeteva ai famigliari: “voglio ridarvi i Vs. cari almeno nelle condizioni in cui li avete affidati a me”.

Il prima e ora il dopo…. è invece quello che questi luoghi rappresentano da sempre e cioè le tante esperienze di vita che si raccontano nella saggezza anche di una frase.

Che poi scaturisca dalle radici profonde di un territorio, quello ligure, che nei secoli trascorsi ha scritto pagine importanti della propria gente, può essere persino un privilegio per la ripartenza in questo tempo ancora di Coronavirus.

Non ci rimane quindi che ascoltare loro, lì seduti in quel giardino di Camogli, appeso sul mare del porto dei “Mille Bianchi Velieri”. Nei giorni che trascorrono, uguali, ma così diversi, gli Ospiti raccontano storie d’ogni che e d’ogni dove, sino all’infinito. E poi ricominciano appunto per non dimenticare o forse anche per essere più compresi.

Aneddoti e appunti di vita, a volte sussurrati piano, quasi a voler tenere ancora qualche segreto pudore. Una dolcezza che si fa commovente anche nelle sensazioni dei famigliari che condividono molto di tutto questo in un qualcosa di unico e speciale che si aggiunge sempre. In questa “Residenza Protetta” c’è uno spaccato della nostra Società che è incredibilmente preciso. D’altronde come potrebbe non esserlo, è un tempo semplicemente scandito prima del nostro. Appena entrati, già comprendiamo la necessità di essere vicino a ognuno di loro perché, è vero, più gente vedono, più parlano, più raccontano e più vivono fuori, come lì non fossero.

Infatti, c’è chi (i nomi sono di fantasia… ovviamente) vorrebbe or ora partire e andare via lontano, ma dove non sa. C’è Attilio che dice ogni lunedì di voler rientrare nella sua terra di origine, ma è già passato qualche anno, ed è sempre lì seduto. Poi c’è Mariella che non sa chi paga la retta per lei, ma è pronta a farlo tutti i giorni, portafoglio vuoto alla mano. Teresio racconta di aver fatto il Carabiniere in gioventù e quindi di voler esercitare un certo controllo all’interno perché, certe voci di corridoio è bene verificarle. Natalina, diabetica è a corto di memoria, ma non quando si tratta di mangiare dolci e allora addio protocollo sanitario. Vittorio, invece, controlla ancora la posta su Internet e chissà cos’altro forse alle voci “elisir” di lunga vita, dice lui. E che dire di Lisetta (anni 94) che ti fa’ il”cruciverba” tutto intero, senza occhiali e con mano ferma di scrittura. Pinuccio, invece, è il vero “Jolly”, uomo colto, loquace e di compagnia, rimasto solo, è lì da parecchio tempo. Si è ritagliato un ruolo davvero utile, anzi indispensabile, interpretando in toto, quell’insieme di compiti collaborativi che integrano benevolmente queste strutture nell’essere tutt’uno ospiti-personale, quando e quanto più possibile.

E via via così, con altre storie, in mezzo al ritmo giornaliero di animazioni d’ogni genere e compleanni con numeri da tombola vicini al 90. La dedizione del Personale, professionisti anche dei sentimenti non è solo la “mission” della Struttura, ma esprime il concetto stesso di essere appunto oltre l’assistenza, per il valore di ogni Ospite.

Altro che articolo di cronaca, qui ci sarebbe da scrivere un romanzo e trascorso questo periodo della Pandemia, potremo aggiungere chissà quant’altro.

Intanto loro ci aspettano sempre.