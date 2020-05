Camogli: “Cosa succede al Teatro Sociale?”

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo della Lista Camogli nel Cuore, riceviamo e pubblichiamo

Cosa succede al Teatro Sociale di Camogli?

· La vicesindaco, Anversa, nominata nel Consiglio di Amministrazione da poco più di un anno si è dimessa…. o viene fatta dimettere? Perché?

Nulla viene chiarito da Lei stessa o dal Sindaco Olivari alla cittadinanza.

· La proficua collaborazione instauratasi negli anni all’interno della Fondazione con il Comune di Recco appare in crisi irreversibile, Recco non vuole più essere parte attiva nella gestione.

Anche su questo il Sindaco Olivari, che non sembra più in grado di far proseguire quell’importante rapporto di collaborazione, ritiene di non aver nulla da dire ai Camoglini.

· Perché si è dimessa Farida Simonetti, la presidente uscente?

Forse perché non si sentiva più sostenuta dall’attuale Amministrazione Comunale?

Forse perché, come dice qualcuno, dietro a tutto questo ci sia stata l’ombra di chi non avrebbe trovato soddisfacenti riscontri alle proprie richieste nel Direttivo della Fondazione?

Non ci voglio credere, anche perché sarebbe grave, in quanto si tratterebbe di una forma di sudditanza da parte di un’Amministrazione.

Farida Simonetti negli anni si è sempre battuta per il recupero del Teatro e per la nascita della Fondazione, collaborando con persone di autorevole profilo e capacità, notissime a Camogli.

Il Sindaco Olivari, al di là dei ringraziamenti di rito che sono suonati stonanti, sia per la situazione complessiva e sia per le modalità con cui è stata affrontata la vicenda, ha ritenuto di non avere nulla da dire alla città neanche su quest’ultimo punto.

Cosa penso? Che questo silenzio assordante ha creato una situazione surreale e sconcertante…