Camogli al Festival virtuale del Verde e Paesaggio

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il 15 Maggio sarebbe stata inaugurata a Roma, presso le aree esterne dell’Auditorium Parco della Musica – progettato dall’Architetto genovese Renzo Piano – la Decima edizione del Festival del Verde e del Paesaggio.

Il Comune di Camogli aveva raccolto con entusiasmo l’invito a partecipare degli organizzatori e del direttore Gaia Zadra: nei mesi scorsi, il Sindaco Francesco Olivari e l’Architetto Maurizio Canessa avevano svolto un sopralluogo a Roma per verificare le modalità della partecipazione al Festival, per portare uno spazio espositivo verde, creato dai giardinieri comunali, e per promuovere Camogli e il suo paesaggio materiale e immateriale, come luogo ideale per la vacanza a contatto con la natura.

A causa dell’emergenza Covid-19, il Festival del Verde e del Paesaggio è stato posticipato a data da destinarsi, ma la macchina organizzativa non sì è fermata: dal 15 al 17 maggio si terrà un’anteprima “virtuale”, una modalità alternativa per consentire a enti pubblici, aziende, progettisti, produttori, professori, giardinieri, associazioni e divulgatori uno scambio di pensieri e di riflessioni, di progetti e di idee sul tema “Paesaggio” e su dove ci sta conducendo questa nuova fase che caratterizza questo momento storico.

Il Comune di Camogli ha deciso di portare il proprio contributo, fatto principalmente di immagini, per sottolineare nel dettaglio la bellezza e la peculiarità del territorio e anche la presenza di eccellenze in un contesto ricco di verde, di mare e di cultura.

Elisabetta Anversa, Vicesindaca e Assessora alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente e l’Ufficio Cultura e Turismo, ha pensato, immaginato e raccolto una serie di “ricordi” fotografici e di interventi ad hoc che rappresentano una parte di quello che è lo straordinario patrimonio paesaggistico, sociale, culturale di Camogli.

In questo modo si è deciso di raccontare Camogli attraverso la tradizione, con le immagini della Sagra del Pesce, della Tonnara, del Dragun, della Stella Maris e delle manifestazioni di San Valentino e del Premio della Fedeltà del Cane a San Rocco; il territorio, con la particolare e colorata palazzata, con il borgo di San Fruttuoso, l’Abbazia Fai e il Cristo degli Abissi; il mare, con le acque cristalline certificate dal 2017 dalla Bandiera Blu, le biodiversità e l’Area Marina Protetta; il verde, con il 50% del Parco Regionale del Monte di Portofino presente nel Comune, ottanta chilometri di sentieri escursionistici e le caratteristiche creuze; la cultura, con il Teatro Sociale recentemente ristrutturato, il Museo Marinaro, il Festival della Comunicazione, l’Abbazia Fai di San Fruttuoso; e infine con il progetto aiuola, uno spazio creato nei giardini Ruggero Chiesa dai giardinieri comunali Marco Miduri e Luca Neologo, con una composizione dai colori tipici di un territorio che ricongiunge la terra con il mare.

Questo progetto è stato condiviso anche dall’assessore ai Lavori pubblici, ambiente e verde pubblico Agostino Revello, già promotore della Settimana della Sostenibilità che si è tenuta nella scorsa estate. Il contributo con i video di Giorgio Fanciulli, direttore dell’Area Marina Protetta, Alessandro Capretti, Project Manager dell’Abbazia Fai di San Fruttuoso, e Danco Singer, direttore del Festival della Comunicazione impreziosisce la partecipazione virtuale del Comune di Camogli.

Si ringraziano fotografi ed Enti per le fotografie. Appuntamento dal 15 maggio sul sito https://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.i