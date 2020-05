Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di oggi, solo buone notizie. Tra queste, oltre ai dati Covid per Bogliasco, ci fa davvero piacere condividere questa: Silvia Romano # libera!

*****

(Ansa) “Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia”. Queste le prime parole di Silvia Romano liberata oggi in un’operazione dell’intelligence scattata la notte scorsa.

Presto tra noi! Buona domenica a tutti!