Bogliasco: “Il piacere di vedere il paese rianimarsi”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Ci fa piacere constatare insieme a voi che, da alcuni giorni, la situazione è stazionaria; non è infatti pervenuta alcuna segnalazione da parte degli organi competenti.

Il paese sta progressivamente rianimandosi, grazie alle attività che,

timidamente e secondo le disposizioni, hanno rialzato le serrande; non vediamo l’ora di vedere tutto completamente aperto. Cerchiamo di riprenderci i nostri spazi, di goderci nuovamente le bellezze che Bogliasco ci offre, ma non dimentichiamoci di usare ancora molta prudenza.

Le disposizioni ci sono, rispettiamole; con la nuova ordinanza, pubblicata stamattina e che alleghiamo, abbiamo cercato di essere più precisi, pensando alle esigenze di tutti, questa infatti non fa altro che puntualizzare, spiegare, scendere nel dettaglio di quanto già previsto per facilitarne il rispetto.

ordinanza Sindaco 8 maggio