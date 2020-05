Zoagli: lavori all’Istituto Piaggio, limiti al traffico

L’inizio del primo lotto di lavori di adeguamento sismico all’Istituto Piaggio di Zoagli, comporta, fino al termine dei lavori:

a) l’interdizione del traffico stradale e pedonale in piazza San Martino nell’area compresa tra l’intera lunghezza d’accesso prospiciente via Merello, l’allineamento esterno al porticato ed il limite della piazza esterno alla pavimentazione in ‘risseu’ fino a chiudersi sul muro in prossimità del civico 11 (il cui accesso sarà lasciato libero).

b) Interdizione totale del transito pedonale in Largo Vicini dal restringimento ubicato dopo l’attività del signor Norero Giuseppe ove è posizionato il civico 5 fino a raggiungere il sopracitato civico 11.