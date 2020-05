Uil: “Il nostro benvenuto al nuovo Vescovo”

Dall’ufficio stampa di Uil Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Porgiamo il benvenuto del mondo del lavoro al nuovo vescovo di Genova, padre Marco Tasca, e ringraziamo il cardinale Angelo Bagnasco per aver dimostrato vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori di Genova e della Liguria con cui ha mantenuto un dialogo serrato in tutti questi anni. Il nostro è un sindacato laico e riformista che, tuttavia, riconosce l’importanza che ha la spiritualità per il mondo del lavoro. Un ambiente indipendente il nostro ma solidamente radicato anche nella Chiesa, la quale ha sempre seguito le sorti dei meno tutelati e dei più fragili”.