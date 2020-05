‘Santa’: “Dalla città green all’interesse pubblico”

Dall’ufficio stampa “Progetto Santa Insieme con voi” riceviamo e pubblichiamo

La pratica dell’ex ospedale di via F.lli Arpe, approvata con i soli voti favorevoli della Maggioranza nel Consiglio comunale di mercoledì scorso, fa ancora discutere la città. Ieri, con un comunicato stampa, il gruppo consiliare “Donadoni Sindaco” ha voluto precisare alcuni punti che, a nostro avviso, suonano come una “escusatio non petita”.

Innanzitutto ci rassicura il fatto che chi è preposto a “rappresentare la Maggioranza di Santa Margherita Ligure (in realtà è la maggioranza consiliare ma, percentualmente, rappresenta la minoranza dei voti. N.d.S.), lavora con impegno su ogni pratica sia singolarmente sia in gruppo”, questo però non spiega perché, interrogati dalle Opposizioni, non abbiano proferito verbo.

Ci piace ricordare come, ai tempi della scuola, la scusa “professore, io ho studiato”, dopo una scena muta non abbia mai evitato all’alunno un brutto voto. Ma passiamo oltre… Siamo felici, questa volta veramente, che i Sammargheritesi abbiano compreso (i commenti sui vari social e i messaggi che riceviamo lo confermano) come questa Giunta si sia permessa, cedendo alla logica degli interessi del privato, di rinunciare a predisporre un polo sanitario territoriale che venisse incontro alle reali esigenze dei cittadini, fattibile sotto il piano logistico ed economico e che avrebbe soddisfatto l’interesse pubblico più nobile: la tutela della salute.

A livello urbanistico poi, non comprendiamo come nuove residenze, parcheggi e box possano inserirsi nel contesto di una città sprovvista di un Piano Urbano del Traffico, il tutto in contrasto con quel “Comune Green” che è rimasto soltanto una “sparata” nel programma elettorale del Sindaco. Ancora, ci chiedono i nostri concittadini – e ce lo domandiamo anche noi – dove sia ravvisabile un interesse pubblico nella cancellazione, in accordo con la proprietà dell’area, della destinazione ad edilizia convenzionata di un 25% della costruzione. Noi non sappiamo rispondere, l’assessore non ha voluto farlo. Avanti così.

Per quanto riguarda il nostro gruppo, ah, a proposito, si chiama Progetto Santa Insieme con Voi” e non Progetto Santa Insieme (piccola precisazione per quelli che “lavorano e studiano su ogni pratica”), ci dichiariamo ancora una volta contrari a questo genere di operazioni che tutelano solo i privati e non la nostra Santa Margherita Ligure, e continueremo ad opporci, nei limiti delle nostre prerogative, per far si che in futuro, questo non avvenga più.