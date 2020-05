San Martino: ospedale verso la normalità; serve sangue

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

La situazione dei pazienti positivi al covid-19 ad ora:

15 i ricoverati in Malattie Infettive

27 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 5 pazienti in sub intensiva

48 al Padiglione 12,

6 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso

11 al Maragliano.

*****

A seguito delle mutate condizioni epidemiologiche, la Direzione Sanitaria comunica che da domenica 10 maggio il Padiglione 10 tornerà alla sua destinazione originale.

*****

A partire da lunedì riprenderanno gradualmente le attività ambulatoriali, comprese quelle sospese durante la fase di lockdown. Le prestazioni verranno recuperate secondo l’ordine di priorità. Per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e degli utenti, i tempi di esecuzione delle prestazioni subiranno una dilatazione temporale necessaria per l’applicazione delle misure di sicurezza. All’ingresso di alcuni padiglioni saranno allestite postazioni di check-point per il triage.

*****

E’ arrivato anche il secondo elemento facente parte del nuovo strumento utile a processare tamponi per la diagnostica Covid-19, oggi si procede all’assemblaggio (foto in allegato). Di seguito link WeTransfer da cui è possibile scaricare i video: https://we.tl/t-9Ag492QMNT.

*****

La dottoressa Vanessa Agostini, direttore dell’U.O. Medicina Trasfusionale del Policlinico, invita la cittadinanza a recarsi presso le nostre strutture per le donazioni di sangue. Allo stato attuale le riserve sono sufficienti, ma per evitare future carenze, la struttura ha deciso di rivolgere un appello in tal senso, con l’avvallo della Direzione Strategica. Contestualmente la dottoressa Agostini ringrazia tutti coloro che generosamente si sono offerti per donare plasma convalescente e comunica che a breve sarà pubblicata sul sito aziendale una nota informativa sui requisiti necessari e richiesti dalla vigente normativa. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i donatori di sangue e le associazioni di volontariato per l’impegno profuso fino ad ora.

*****

Da lunedì 11 a lunedì 18 maggio è prevista la chiusura temporanea della Camera Iperbarica, situata al Padiglione Specialità, per lavori di straordinaria manutenzione. Eventuali urgenze verranno indirizzate a Pisa e Milano, come da accordi tra le Direzioni Sanitarie.