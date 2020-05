RASSEGNA STAMPA. Asl 4 e covid, ancora tre morti

Oggi, venerdì 8 maggio, auguri a Vittore. Mercati settimanali: Sestri Levante, con i soli banchi alimentari. Parole: positivo (valido, effettivo sia dal punto della concretezza del dato storico sia della esperienza diretta; contrapposto a negativo: in medicina relativo a esami o prove biologiche; oggi in uso per indicare chi è affetto dal covid-19). Proverbi: “Con la volpe convien volpeggiare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase.2 “A Rapallo red carpet permanente tutte le sere a”; “Spazi più ampi a Sestri e Riva, già 80 le richieste”; “Qui solo asporto e consegne, Recco prepara un flash mob”; “Associazione carabinieri in campo fino al 18 maggio”; “Finisce il mandato il consiglio del Devoto a Lavagna”; “A Camogli sagra del pesce solo virtuale”; A Casarza Ligure festa di Santa Monica solo in Tv e virtuale”; “Incontri del Bandolo sui social”; “Letture del bibliotecario su youtube e facebook”; “Uffici comunali e aziende, lo smart working continua”; “Recco, la biblioteca funziona in digitale”; “Sestri Levante, spazio ai tavoli e niente auto”.

Coronavirus: In un giorno tre morti; adesso le vittime salgono a 94″; “Una parete in plexiglass al Morando”.

Piscine pubbliche in crisi, si rischia di non aprire più.

Sestri Levante: sconti sulle bici elettriche. Cogorno: premio Bontà scadenza prorogata al 30 maggio. Chiavari: Atp potenzia i collegamenti Costa-Entroterra. Chiavari: cocaina per i professionisti della Riviera, cinque arresti e caccia a due pusher. Chiavari: la famiglia Cavatorta celebra il centenario del fondatore. Chiavari: archivio Luiso Sturla, nasce associazione.

Santa Margherita Ligure: scontro politico sull’ex ospedale.

Borzonasca: centro adotta il puledro Hermes. Val D’Aveto: stop ai mezzi pesanti, la protesta dei sindaci.