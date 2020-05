Rapallo: lavori in ritardo caos sull’Aurelia e in centro

E’ successo ancora una volta. I lavori previsti la notte scorsa nel tratto di autostrada tra Chiavari e Rapallo, sono durati più del previsto. La viabilità anziché essere riattivata alle 6, è rimasta interrotta fino alle 9 circa, costringendo il crescente traffico a percorrere la via Aurelia, colle delle Grazie compreso, tra Chiavari e Rapallo dove i veicoli, auto e Tir hanno invaso le strade del centro. Una situazione pesante che ha visto centinaia di utenti giungere in ritardo sui luoghi di lavoro o per appuntamenti anche importanti.