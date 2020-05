Rapallo: “Fase 2, il corretto conferimento dei rifiuti”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Con l’inizio della Fase 2, è aumentato il numero di persone in strada. Per questo motivo, è ancora più importante contribuire a mantenere la città pulita. Fondamentale, in questo frangente, è il conferimento corretto di mascherine e guanti usati, sia perché costituiscono un potenziale veicolo di contagio da Covid-19, sia perché provocano danni all’ambiente.

«E’ importante, in questa fase, applicare senso civico e mettere in atto alcune, semplici misure – spiega Andrea Rizzi, consigliere comunale alla Nettezza Urbana – I dispositivi di protezione, ad esempio, vanno conferiti nei cassonetti del “secco” (contenitore grigio) e bisogna assolutamente evitare di abbandonarli in strada, così come bisogna evitare di abbandonare sacchetti e materiale ingombrante all’esterno dei contenitori stradali per agevolare le operazioni di pulizia».

A tal proposito, proseguono gli interventi di straordinari di pulizia previsti a fronte della situazione di emergenza sanitaria, come il ritiro porta a porta dei rifiuti provenienti da soggetti positivi al Coronavirus o in quarantena obbligatoria, i lavaggi di strade e marciapiedi, l’igienizzazione dei cassonetti.

«Ringrazio gli operatori di Aprica spa, gestore del servizio di pulizia, per il grande lavoro che stanno svolgendo con professionalità, il sindaco Carlo Bagnasco e l’amministrazione comunale per l’impegno profuso nel garantire i servizi di pulizia straordinari e l’Ufficio Qualità e Ambiente del Comune di Rapallo – conclude Rizzi – Ricordo il numero verde per la prenotazione e il ritiro gratuito dei propri rifiuti ingombranti: 800437678. Lo stesso numero può essere utilizzato per prenotazione e ritiro di materiale proveniente dallo sfalcio del verde di utenza privata, per un massimo di cinque sacchi».