Rapallo: Cianci: “Balneabilità e spiagge libere, nodi da sciogliere”

Da Domenico “Mimmo” Cianci riceviamo e pubblichiamo

“In attesa del via libera alla stagione balneare, con la conseguente apertura al pubblico delle spiagge private o pubbliche, ritengo sia necessario risolvere almeno due problematiche cruciali per un ritorno in sicurezza sulle nostre coste.

La prima riguarda il controllo della qualità delle acque di balneazione, un prezioso lavoro eseguito da Arpal che certifica, a seguito di puntuali prelievi di campioni lungo le coste Liguri, la balneabilità o meno del mare. Questo lavoro dovrà anticipare la data di apertura – al momento ipotizzata nel 3 giugno – al fine di evitare che i Sindaci siano obbligati ad emettere ordinanze di divieto di balneazione preventive a tutela della salute dei cittadini come previsto dalla Legge. Questo, infatti, provocherebbe un ulteriore e incalcolabile danno di immagine ed economico per le località colpite.

L’altra grande tematica su cui riflettere è la gestione delle spiagge libere.

Sempre sui Sindaci ricadrà l’onere di poter garantire la sicurezza e la salute dei cittadini che vogliono godersi una giornata di mare e di sole in un tratto di spiaggia non a pagamento.

Credo che Regione Liguria nel suo ruolo anche di coordinamento delle realtà locali abbia il dovere di aiutare e indicare ai Comuni costieri quali sono le opzioni possibili.

Il controllo del numero di accessi potrebbe avvenire con il giusto mix tra risorse umane e tecnologiche, quindi sia con la presenza di steward – attraverso assunzioni stagionali – sia con sistemi di monitoraggio tramite APP per orientare turisti e cittadini negli spazi di arenile con posti a disposizione. Per Rapallo questo sarà ancora più importante visto l’esiguo numero di spiagge libere, le loro ridotte dimensioni e la distanza tra esse: pensiamo a chi vuole andare alle Nagge e magari ha come unica spiaggia libera quella di San Michele, dall’altra parte della città. Ecco l’importanza di un’applicazione che fornisca la situazione in tempo reale.

Un’altra ipotesi è affidare questo compito alle aziende concessionarie confinanti che, faccio un esempio pratico, collocando una serie di sdraio alla giusta distanza indicata dalle normative segnaleranno ai fruitori gli spazi dove posizionarsi in sicurezza, magari pagando una cifra simbolica per l’uso della sdraio.

Le mie sono soltanto idee, ma ritengo sia indispensabile pensare alle possibili soluzioni fin da ora: la riapertura delle spiagge si avvicina sempre di più, sarebbe un peccato perdere ulteriore tempo poiché impreparati a gestirne il flusso.