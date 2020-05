Rapallo: “Bene l’isola pedonale, iniziativa da estendere”

Dal MoVimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Sì del Movimento 5 Stelle all’isola pedonale a Rapallo.E’ senzaltro condivisibile la proposta della Giunta Comunale di Rapallo di realizzare delle isole pedonali nel centro cittadino per consentire a ristoratori e commercianti di usufruire, gratuitamente, degli spazi pubblici per poter esercitare le loro attività nel rispetto delle condizioni imposte dall’epidemia. Stesse agevolazioni saranno concesse agli esercizi che operano affacciati sul lungo mare.

Proponiamo all’Amministrazione di estendere questa iniziativa a tutto il comune di Rapallo, non solo alla passeggiata a mare ed al centro storico. Non è opportuno dividere Rapallo in zone di seria A e B.

E’ certamente possibile individuare delle aree, anche periferiche o di cornice, in cui si possa replicare l’iniziativa prevista per il centro città. In questi difficili momenti deve essere individuata ogni azione possibile che abbia come obiettivo il sostegno delle attività penalizzate dall’applicazione delle regole restrittive rese necessarie per salvaguardare la vita dei cittadini dalla pandemia.

Sollecitiamo, quindi, l’Amministrazione di valutare la possibilità, come si è fatto nel comune di Roma, di attivare provvedimenti che prevedano contributi per fare fronte agli oneri derivanti dalle spese fisse quali ad esempio i canoni di affitto.