Nuovo Arcivescovo, il benvenuto di Fratelli d’Italia

Il coordinamento cittadino e provinciale di Genova salutano il nuovo Arcivescovo di Genova Padre Marco Tasca e saluta sua Eminenza Angelo Bagnasco ringraziando per tutto quello che ha fatto per Genova.

Come tutti i genovesi anche il coordinamento cittadino della città Genova e della città metropolitana ha apprezzato la scelta ricaduta su di un Frate Minore Conventuale come successore dell’Arcivescovo Bagnasco.

In un momento come quello attuale in cui c’è bisogno, Genova e per l’Italia, di una guida morale forte che ci sappia condurre in un tempo nuovo per noi siamo certi che Padre Tasca avrà il carisma che occorre per questo compito.

Un pensiero grato e filiale a Sua Eminenza Angelo Bagnasco per tutto quanto ha fatto per Genova ed i genovesi in questi anni.