Monterosso: sentieri aperti, solo attività motoria

di Guido Ghersi

I sentieri delle Cinque Terre, rimasti aperti per raggiungere le proprietà agricole da parte dei contadini residenti, ora possono essere usati nella “fase 2” anche per attività motorie, ma, la direzione del Parco Nazionale precisa, con distanze e precauzioni e senza fermarsi per pic-nic e scampagnate.

Inoltre il Parco, offre sul suo sito ufficiale (sezione “Visita il Parco”), uno dei fantastici itinerari all’interno di una di esse.

Attraverso un testo, video e foto oltre che mappe interattive, si potrà viaggiare in un percorso ad anello con partenza ed arrivo a Monterosso al Mare, passando per la Valle del Morione, attraverso un “patch-work” di ambienti ed emergenze naturalistiche. L’itinerario prende il via dal borgo antico verso il sentiero che da Via Roma, risale lungo la Valle del Morione.

Nei pressi dell'”Eremo della Maddalena”, si trova uno storico vigneto, si può ammirare l’installazione bio “A radici scoperte” di Marco Nones. Quindi l’arrivo a Punta Mesco e il rientro in discesa.