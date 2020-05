Il nuovo arcivescovo è un padre francescano (2)

Il nuovo arcivescovo di Genova è un frate francescano, padre Marco Tasca, nato a Sant’Angelo di Piove di Sacco in provincia di Padova il 9 giugno 1957. Nel suo primo messaggio si è dichiarato fratello dei genovesi.

Un curriculum di tutto rispetto nell’ambito degli ordini francescani; pastore stimato da Papa Francesco che lo ha voluto alla guida della diocesi genovese. Il cardinale Angelo Bagnasco, 77 anni lo scorso 14 gennaio, resterà alla guida dei vescovi europei. Il congedo da Genova e l’ingresso del nuovo arcivescovo dovrà avvenire entro tre mesi. Come tradizione, padre Tasca, quale arcivescovo di Genova, è destinato a diventare cardinale.

Il suo compito non sarà facile. Dovrà affrontare il problema gravissimo dell’invecchiamento dei sacerdoti aggravato dalla penuria di nuove vocazioni e quindi nuove leve; del patrimonio immobiliare in molti casi in abbandono; di una città con una popolazione anziana e in crisi a causa della pandemia.