I Carabinieri della Stazione di Torriglia sono intervenuti in località Laccio su segnalazione di un residente che segnalava la presenza di un animale, probabilmente ferito, dietro alcuni bidoni della spazzatura lungo la strada provinciale 226. Gli operanti hanno accertato trattarsi della carcassa di un cucciolo di daino, in iniziale stato di decomposizione. Le modalità del ritrovamento lasciano presupporre che la morte dell’animale sia avvenuta per mano dell’uomo.