Fuga di gas, coppia salvata in extremis

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato, unitamente ai Vigili del Fuoco, ha tratto in salvo un uomo ed una donna, entrambi genovesi, rispettivamente di 60 e 79 anni, che si trovavano all’interno di un appartamento saturo di gas.

Gli agenti della Questura, a seguito di una segnalazione di fuga di gas, si sono precipitati presso la casa in questione e, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono entrati trovando in due stanze differenti la coppia di genovesi; la donna confusa e sofferente e l’uomo privo di sensi.

Immediatamente soccorsi i due malcapitati sono stati accompagnati presso il Pronto Soccorso di Villa Scassi.