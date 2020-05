Farmacie: “Gravi le accuse di speculazione”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

“L’intervento del Commissario Domenico Arcuri, in cui ha pesantemente criticato i farmacisti italiani, nel maldestro tentativo di scaricare precise responsabilità gestionali, sul problema delle mascherine, è un fatto tanto più grave in quanto colpisce una categoria in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Voglio ricordare che sono 13 le vittime e tantissimi i farmacisti infettati, compiendo il proprio dovere. Un contributo importante unanimemente riconosciuto, a cominciare dal Ministro della Sanità, Roberto Speranza, più volte intervenuto sul tema. Definire speculatori migliaia di professionisti che hanno fatto e faranno il proprio dovere, anche a discapito della propria salute, è in totale contrasto con la realtà dei fatti.

Non è con accuse senza fondamento che si possono nascondere i tanti limiti del sistema di gestione del contrasto al Covid-19. Sono orgoglioso di essere un farmacista e soprattutto immensamente grado verso le migliaia di colleghi impegnati nella lotta contro la pandemia”.

Così Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.