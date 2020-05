Chiavari: “I miei incontri in piscina con Sergio Kasman”

Questa sera per “I partigiani raccontano”, Rai3, Gad Lerner ha intervistato Laura Fabbri Wronowsky, 92 anni, nipote di Matteotti la cui famiglia, il padre giornalista si dimise dal Corriere della sera, si rifugiò a Chiavari. Questa lucidissima signora ha ricordato di avere imbracciato il fucile nelle file dei partigiani di “Giustizia e Libertà a Barbagelata (Lorsica). Ha raccontato anche i suoi incontri con Sergio Kasman che amava; come in piscina si rifugiassero al piano più alto del trampolino dove non saliva nessuno, per commentare un libro “perché allora l’amore non era materasso”.

Ha rievocato la morte di Sergio, braccio destro di Parri, spiato e “venduto” per 25 lire ai fascisti che lo fucilarono. Lei era convintissima che avrebbe rivisto Sergio; fu Roberto il fratello di lui, a dirle che era stato ucciso. “Svenni, fu l’unica volta che svenni in vita mia”.

Durante l’intervista indossava il fazzoletto tricolore che aveva combattente a Barbagelata.

Le immagini sono tratte dalla trasmissione di Gad Lerner