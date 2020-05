Chiavari: acqua, lunedì erogazioni sospese in parte del centro per lavori

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 11 maggio 2020 Iren Acqua Tigullio eseguirà due diversi interventi in città:

– il primo, in via Tripoli, per effettuare lavori di manutenzione straordinaria agli impianti idrici. In allegato la relativa ordinanza della Polizia Municipale.



– il secondo, in piazza Roma lato nord, per provvedere alla modifica di una tubazione dell’acquedotto che interferiva con il canale di deflusso delle acque cittadine. Si avvisa la cittadinanza che lunedì 11 maggio, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, verrà sospesa l’erogazione idrica in corso Dante dal civ. 25 al 97, in tutta via Marsala, in piazza Roma dal civ. 1 al 25, in tutta via Rambaldi e in piazza Cavour dal civ. 1 al 7. Potranno verificarsi cali di pressione nelle vie limitrofe.

Di seguito l’ordinanza di limitazione alla viabilità e alla sosta