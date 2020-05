Camogli: l’ascensore del Torrasco decolla a ottobre

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Oggi ASL3 ci segnala un residente in sorveglianza attiva perché venuto in contatto con persona positiva. In buone condizioni di salute, si trova in isolamento presso il proprio domicilio. Per il resto situazione invariata (4 le persone positive al Covid-19: 1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

La mattinata è iniziata con una riunione sui protocolli di sicurezza, nella prospettiva futura di maggiori aperture del Comune, durante la quale il responsabile ci ha dato indicazioni su come garantire lo svolgimento in sicurezza del lavoro da parte dei dipendenti e nel ricevimento del pubblico.

A seguire si è discusso con l’Assessore ai Lavori Pubblici Agostino Revello, il Responsabile dell’Area Tecnica Architetto Maurizio Canessa, i progettisti Architetto Mirko Massardo e Ingegner Giovanni Mezzano, dei lavori per la realizzazione dell’ascensore del Torrasco. La Ditta incaricata è pronta per l’avvio del cantiere. Si è deciso di posticiparne l’inizio a fine estate per evitare, in questo periodo, i disagi legati alla chiusura del passaggio e all’installazione del cantiere. Tutte le parti componibili della struttura saranno predisposte prima dell’avvio del cantiere per accelerarne la messa in opera. Il nuovo ascensore, con struttura in acciaio e vetro, collegherà un dislivello di oltre tredici metri, avrà una portata massima di sei persone, velocità di un metro al secondo, sarà dotato di sistema automatico di ritorno al piano ed impianto di videosorveglianza.

Anche la Banda G. Puccini ha dato il suo contributo alla Festa Patronale di San Fortunato: sulla loro pagina trovate un video che racchiude un collage di immagini e brani per festeggiare, seppur solo virtualmente, anche quest’anno.

La Rari Nantes Camogli ha prorogato fino al 15 maggio la raccolta fondi destinata all’acquisto di buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Trovate tutte le informazioni necessarie sulla loro pagina Fb.

Ringraziando tutti per le varie iniziative, riporto la vostra attenzione sulla necessità di continuare a rispettare tutte le disposizioni a noi note: usciamo solo per le motivazioni ammesse dai decreti; manteniamo la distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 in caso di attività sportiva); utilizziamo le mascherine sui mezzi pubblici, negli esercizi commerciali, in tutti i luoghi chiusi, prestando servizio nelle abitazioni e in tutti i luoghi in cui non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro; laviamo spesso le mani. Non abbassiamo la guardia ma continuiamo a essere responsabili, per la saluta nostra e degli altri.

Grazie e buona serata!