Camogli: la scuola musicale della Banda

La Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini”, oltre a partecipare alle manifestazioni come San Fortunato e la Stella Maris ed offrire concerti, ha una scuola di musica molto attiva per bambini, ragazzi ed adulti. In questo periodo di quarantena le lezioni si stanno svolgendo in remoto e si è data vita ad un’iniziativa per augurare una buona Festa di San Fortunato, in forma virtuale perché in programma il 9 maggio: gli allievi hanno eseguito singolarmente un brano che poi è stato mixato e al quale sono state aggiunte le immagini della Banda durante gli ultimi anni.

Di seguito foto da remoto e filmato