A-12: stanotte chiusi i tratti Recco-Nervi; Rapallo-Chiavari

Dal sito di Autostrade

Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/05/2020 al giorno 09/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione all’interno delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà anche chiuso l’accesso all’area di servizio “S.Ilario nord”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.

*****

Rapallo-Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/05/2020 al giorno 09/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.

*****

Successive



Nervi-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/05/2020 al giorno 14/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.

*****

Chiavari – Uscita Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/05/2020 al giorno 14/05/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.

*****

Chiavari – Entrata Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/05/2020 al giorno 14/05/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

*****

Rapallo-Chiavari – Tratto Chiuso (Km 38.3 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/05/2020 al giorno 16/05/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.