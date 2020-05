Sestri: “Lungomare pedonalizzato, contro la crisi”

Dai coordinatori dei Comitati di ItaliaViva Sestri Levante Luca Fava, Lorenza Traverso, Mattia Villani, riceviamo e pubblichiamo

La comunità di donne e uomini di ItaliaViva Sestri Levante, in coerenza con la recente lettera inviata al Consiglio Comunale, è pronta a dare il proprio contributo. Si inizia dai settori della città più colpiti dalla crisi con uno sguardo rivolto al futuro.

Le proposte di ItaliaViva Sestri Levante prevedono un piano di agevolazioni ad ampio spettro per venire incontro ai settori più colpiti – quali il commercio, artigianato e turismo – che vedono la propria attività sospesa da ormai più due mesi e su cui grava uno scenario futuro, locale e nazionale, caratterizzato da diverse incertezze.

Punto 1. Leva Fiscale – la sospensione per le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere dell’applicazione della tassa di soggiorno per il tutto il 2020;

– esenzione dal pagamento della Tari per il periodo di fermo attività a favore di quelle attività commerciali e artigianali e/o la creazione di un fondo di ristoro del pagamento;

-forme di sostegno delle attività di ristorazione e somministrazione: esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) per tutto periodo estivo, al fine di facilitare le misure di distanziamento sociale tramite la concessione gratuita di spazi esterni ai locali per collocarvi tavolini o dehors.

Punto 2. Progetto pilota passeggiata a mare: le restrizioni come opportunità di sviluppo della città.

Per l’apertura di ristoranti e bar, in attesa di indicazioni più precise sul protocollo da osservare, la priorità oggi è mettere i locali in sicurezza. Il rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti sarà elemento chiave non solo per la tutela delle persone ma anche per la riapertura stessa delle attività.

Data la conformazione territoriale della nostra città, proprietari di bar e ristoranti potrebbero non essere in grado di riaprire a condizioni economiche in equilibrio: il numero potenziale massimo di coperti/clienti non supporta le spese fisse della riapertura.

Il rischio è quello che diverse attività, a queste condizioni, non riaprano. Per questo motivo riteniamo che il progetto presentato dall’Amministrazione (ampliamento temporaneo della concessione del suolo pubblico per la sola estate 2020) sia positivo ma non sia sufficiente.

In questa fase eccezionale c’è bisogno di più coraggio e visione.

La nostra proposta prevede la pedonalizzazione del Lungomare Descalzo (il tratto di viabilità interessato è quello a senso unico di marcia che insiste dall’innesto su Viale Mazzini, in corrispondenza del distributore di benzina, fino a Piazza Italia) con apertura di sedi mobili contigue e/o distaccate di ristoranti e negozi.

Le dimensioni dell’area così concepita permetterebbero di creare una zona sicura per i cittadini (facilità nel garantire il distanziamento) e di sviluppo per le attività (le quali non dovranno pagare su questi spazi la Tosap per tutto il 2020).

Il progetto è pensato non solo per il breve termine ma riteniamo che possa rientrare in una più ampia progettualità di revisione degli spazi della nostra città. Il periodo di emergenza ci consentirà di valutare i pro e i contro dell’iniziativa.