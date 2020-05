‘Santa’: “Ex ospedale: seconde case, negozi, centro eventi”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con voi” riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera inusuale Consiglio comunale a Santa Margherita Ligure: nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio la seduta si è svolta in videoconferenza a partire dalle ore 17.

Durante la discussione riguardante la “individuazione area dell’ex ospedale di via F.lli Arpe quale ambito urbano che richiede intervento di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 23/2018 in variante al PRG vigente”, che vede i Consiglieri di maggioranza vanificare l’opzione “attiva microfono” in quanto, pur ampiamente sollecitati, rifiutano categoricamente di intervenire, emerge chiara l’intenzione di destinare un 5% della volumetria ad uso commerciale, escludendo espressamente la realizzazione di una media struttura di vendita, evitando di fatto la concorrenza ai supermercati (anche costruendi) e liberalizzando quella ai negozi già presenti sul territorio; viene definitivamente posto il veto alla piastra ambulatoriale o, comunque, all’uso sanitario della superficie che spetterebbe al Comune, in favore di un Centro Eventi di 1100 mq e di 110 parcheggi pubblici a pagamento, rinunciando pure all’edilizia convenzionata, definita dall’assessore Linda Peruggi “antieconomica”, alla faccia della sempre urlata e mai perseguita “tutela della residenzialità”.

Per quanto riguarda la costruzione di unità abitative concessa al privato proprietario dell’area, il 20% dovrà avere un taglio minimo di 80 mq lordi e il restante 80% un taglio minimo di 50 mq lordi. Mini appartamenti ad uso vacanze, ci viene da pensare.

Tirando le somme, a voler tacere del fatto che tutte queste scandalose e continue varianti al Piano Regolatore Generale potrebbero essere evitate se, come promesso da 6 anni, la città si dotasse di uno strumento urbanistico serio e condiviso, quel famoso PUC che l’assessore Peruggi (sempre lei) aveva promesso portare all’approvazione de Consiglio comunale entro l’estate 2016 e che pare giaccia in qualche cassetto dimenticato ed incompiuto come la X sinfonia di Beethoven, ci pare che, ancora una volta, questa maggioranza non abbia per nulla una chiara visione del futuro cittadino e manchi totalmente di programmazione, condivisione e trasparenza.

Ci saremmo aspettati un Consiglio comunale incentrato sulla gravissima emergenza che stiamo attraversando e invece, dal cilindro del prestigiatore, al posto di un coniglio bianco, esce nuovamente questa pratica -procrastinabile e non prioritaria- ritirata nella seduta consiliare di aprile 2019 perché non sarebbe stata approvata ed ora licenziata per la gioia del Sindaco con l’unanimità dei voti di maggioranza.

Si, tutti i consiglieri di maggioranza che non hanno voluto esprimersi nella fase dibattimentale, mancando di rispetto all’Aula, al loro ruolo istituzionale e, principalmente, ai cittadini che hanno loro concesso il voto, al momento della votazione si sono risvegliati dal torpore ed hanno allegramente alzato la manina per il loro voto favorevole. Questo è stato il massimo apporto dei Consiglieri di maggioranza su una pratica così importante per la città. Un po’ ci vergogniamo per loro.