‘Santa’: Donadoni spiega il caso dell’ex ospedale”

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Primo Consiglio comunale “non in presenza” della storia di Santa Margherita Ligure. L’emergenza sanitaria ha costretto i Consiglieri a discutere le pratiche da remoto collegandosi con una piattaforma che ha consentito di svolgere i lavori e di votare via chat. Ma tutto si è svolto regolarmente e senza intoppi. Il coronavirus, come già dimostrato in altre occasioni, non rallenta i lavori amministrativi che proseguono e che, quello sì, si sommano agli interventi straordinari per fronteggiare l’emergenza.

Prima della seduta il Sindaco Paolo Donadoni ha relazionato in merito all’emergenza Covid-19 cogliendo l’occasione per ringraziare anche i Cittadini, e chi ha a cuore Santa Margherita Ligure, per il loro comportamento ligio alle disposizioni.

Tra i punti all’ordine del giorno la condivisione con il comune di Camogli del Segretario generale e con quello di Chiavari del Capo del personale, nonché il rinnovo della convenzione con il comune di Recco per la centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Segni di una concreta collaborazione tra le Amministrazioni comunali.

Tre pratiche in particolare meritano approfondimento e sono: la variazione di bilancio che sostanzialmente crea il capitolo di spesa per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’approvazione delle tariffe Tari e il via libera all’intervento di rigenerazione urbana sul complesso dell’ospedale di via F.lli Arpe chiuso da oltre un decennio.

Sulle pratiche di bilancio spiega l’Assessore Valerio Costa: «Le tariffe Tari sostanzialmente restano invariate, anzi c’è una leggera flessione per tutte le categorie. Allo studio ci sono certamente aiuti per chi, in questo periodo, si trova in difficoltà economica a causa del coronavirus. L’iter normativo comunque prevede che prima si fissino le tariffe approvando il piano economico finanziario Tari e poi si intervenga a sostegno parallelamente con la creazione di un apposito fondo (su cui stiamo già lavorando grazie anche all’avanzo accertato ieri con l’approvazione del rendiconto). Il tempismo è fondamentale: prima si riescono ad avere gli importi delle “cartelle Tari” degli utenti, più efficacemente si possono studiare le misure di sostegno alle categorie produttive colpite dal lockdown e alle famiglie senza che si verifichino distorsioni.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria Santa Margherita Ligure ad oggi ha speso 100 mila euro tra mascherine, guanti, dispositivi protezioni individuale, sanificazioni, lavori per distanziamento sociale, contributi alle pubbliche assistenze, e 48 mila euro circa per buoni alimentari per le famiglie.

Nella variazione che è in itinere per il parere del revisore, abbiamo applicato avanzo di amministrazione per circa 600 mila euro, ristabilendo gli equilibri di bilancio e creando un “fondo per misure e interventi emergenza Covid19” attualmente pari a 400 mila euro circa, in modo da essere già pronti ad utilizzarlo ed eventualmente integrarlo, alla luce dei futuri decreti governativi in arrivo, per cominciare ad ammortizzare gli impatti economici che la crisi sanitaria ha causato sul tessuto commerciale e produttivo e sulle famiglie».

Sulla pratica del complesso di via F.lli. Arpe il Consiglio comunale, con i voti della Maggioranza, ha dato via libera alla rigenerazione urbana dell’ex ospedale, edificio chiuso e abbandonato da oltre un decennio in pieno centro città. L’area non è di proprietà del Comune ma di Arte, ente regionale, e risulta in corso di cessione ad un acquirente privato. La destinazione “principale” dell’area per il privato rimane – come indicato nella precedente scheda (approvata con delibera di Consiglio comunale del 2012) – residenziale e non sanitaria.

La votazione di ieri sera ha sostanzialmente dato l’ok all’operazione modificando la scheda tecnica e aumentando i benefit per il Comune: dagli 800 metri quadrati complessivi (da destinare sia a servizi comunali sia a piastra ambulatoriale) si passa a minimo 1100 metri quadrati complessivi di proprietà del Comune da destinare a sala polifunzionale per servizi e attività comunali e da 130 parcheggi pubblici a rotazione (di proprietà privata) si passa a 110 parcheggi di proprietà del Comune che potrà gestire in totale autonomia; per un totale di patrimonio immobiliare comunale di minimo 4200 metri quadrati, di cui una parte in grado di produrre reddito. Si rinuncia alla quota del 25% di edilizia convenzionata (da non confondere con edilizia residenziale), uno strumento che alla luce dei costi a metro quadro e delle esperienze recenti in città, non risulta funzionale per la collettività.

«Questa è una pratica importante per Santa Margherita Ligure perché va a riqualificare una struttura molto grande posizionata in centro città – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – Un altro grande problema irrisolto da anni che, con fatica e con impegno, siamo riusciti a sbloccare. Lo avevamo inserito come obiettivo nel programma elettorale e lo abbiamo mantenuto. Avere un grande parcheggio in struttura nel centro vuol dire, in un futuro che confidiamo non tanto lontano, poter togliere le macchine dalle strade e avere la possibilità di ampliare le zone pedonali e le aree verdi. Ringrazio tutti i membri della squadra per il lavoro svolto in questi mesi e ringrazio anche Regione Liguria e Arte per il risultato raggiunto. Cominciamo ad immaginare insieme una Santa Margherita Ligure che riesce a inserire in struttura le automobili con i tre grandi parcheggi previsti a San Siro, già in corso di costruzione, qui dall’ex ospedale di Via Arpe, ora previsto nella scheda tecnica, e in Via Martiri del Turchino, in corso di progettazione, quindi con 300 posti auto in più, con un eliporto e con una grande sala polifunzionale, e ci renderemo conto di come stiamo realizzando – in modo coordinato e con una precisa visione generale di sviluppo – le grandi infrastrutture di cui Santa Margherita aveva ed ha bisogno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell’offerta turistica».