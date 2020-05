‘Santa’: “Comunicato irrispettoso della maggioranza”

Dal Gruppo consiliare “Donadoni Sindaco” riceviamo e pubblichiamo

In risposta all’ultima parte – che non attiene al contenuto delle pratiche del Consiglio comunale, ma ad un attacco personale contro i consiglieri di Maggioranza – del comunicato divulgato dal gruppo di Minoranza “Progetto Santa Insieme” si precisa quanto segue:

all’indomani di un Consiglio comunale durante il quale gli interventi del gruppo di Minoranza sopra citato miravano a rinviare le decisioni, in un periodo in cui questa Amministrazione, al contrario, riconosce necessaria la tempestività degli interventi, leggiamo di un comunicato in cui, oltre alla distorsione dei concetti espressi, ci si rivolge con tono irrispettoso e offensivo nei confronti di chi, oltre a rappresentare la Maggioranza di Santa Margherita Ligure, lavora con impegno su ogni pratica sia singolarmente sia in gruppo. Il non intervenire da parte dei singoli Consiglieri è evidenza di una forma di compattezza e coesione di un Gruppo dove regna la stima reciproca, la conoscenza delle competenze di ciascuno e nel quale – a differenza di altri, almeno così sembra da alcuni interventi – le pratiche del Consiglio comunale vengono lette, studiate, verificate e condivise.