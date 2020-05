Recco: finita la distribuzione di oltre 31.000 mascherine

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo



Terminata oggi la distribuzione di oltre 31mila mascherina alla popolazione

Chi non le avesse ricevute potrà ritirarle oggi e domani nell’ufficio anagrafe, sabato nella postazione allestita sotto il porticato del Comune

Con la consegna agli abitanti di via Vastato Vecchia si è conclusa oggi la distribuzione delle mascherine, grazie anche a una eccezionale prova di efficienza e solidarietà da parte di tutti i volontari della Protezione civile, gli scout, i carabinieri in congedo, i dipendenti comunali e i consiglieri comunali di maggioranza. I cittadini che non siano riusciti a recarsi nei punti di distribuzione possono ritirare i kit presso l’ufficio anagrafe, oggi fino alle ore 18 e domani venerdì 8 maggio dalle ore 8 alle 13; sabato 9 maggio troveranno sotto il porticato del Comune, per tutto il giorno dalle ore 8 alle 18, una postazione dedicata.

“La fornitura a tutti i cittadini vuole essere un ulteriore incentivo a utilizzare i dispositivi di protezione individuale di fronte alla graduale riapertura di numerose attività economiche e produttive e della mobilità collegata. E posso dirmi abbastanza soddisfatto per l’uso corretto che si sta facendo delle mascherine anche quando si pratica sport o attività motoria” ha detto il sindaco Carlo Gandolfo, nel corso della quotidiana diretta su Facebook. “Resta inteso – ha sottolineato il primo cittadino – che i dispositivi di protezione non sono il lasciapassare per una più diffusa circolazione delle persone, ma bisogna continuare a prestare attenzione restando all’esterno il meno possibile”. Il sindaco ha anche ricordato che permane il divieto di recarsi sulla passeggiata a mare, ai giardini pubblici e alle aree giochi.