Recco: Fase 2, Ascom incontra il sindaco

Questa mattina Ascom Recco ha protocollato in Comune una richiesta di incontro; ne parliamo con Fabrizio Ciberti, vicepresidente dell’associazione che riunisce i commercianti.

Cosa chiedete? Si tratta di una lettera che era pronta da giorni, ma che volevamo confrontare con analoghe richieste dei colleghi di altri Comuni. Ieri poi c’è stata una videoconferenza in cui la presidente Alice Diena ha fatto ulteriori accertamenti. Ci siamo inoltre documentati sui decreti, sulle varie interpretazioni date dai diversi Comuni”.

Si tratta di agevolazioni? “Abbiamo un filo abbastanza diretto col Comune, ma abbiamo voluto formalizzare la richiesta. Ci sono commercianti che hanno chiuso il negozio in questo periodo; altri che hanno aperto parzialmente. Non riteniamo giusto che paghino servizi come la Tari di cui non hanno fruito. Occorre inoltre tenere conto che ci sarà un successivo periodo di contrazione di cui gli esercenti soffriranno. Chiediamo una tabella che tenga conto di chi potrà essere esentato dai pagamenti e di chi dovrà fruire di una gradualità. Altro argomento l’occupazione del suolo pubblico”.

Avete richieste particolari dai vostri soci? “Siamo in continuo contatto con chi chiede informazioni e interpretazioni; la presidente grazie alla sua professione di farmacista, è stata di grande aiuto per suggerire le misure protettive e gli igienizzanti”.

Cosa pensa Ascom della fase 2? “Avremo forse qualche genovese in più in vacanza e qualche seconda casa aperta in meno. Il timore è di ripartire col freno a mano tirato. Da una parte c’è la speranza che la Fase 2 termini in fretta; dall’altra il timore della recrudescenza del virus. Bar e ristoranti avranno la necessità di occupare nuovi spazi esterni gratuiti. L’amministrazione comunale non sarà un ostacolo e cercherà di assecondare le nostre richieste; le richieste di chi si trova in difficoltà. Il timore è che ripresa sia lenta”.

Ci saranno negozi che non riapriranno? “Non lo escludo, ma non ho alcuna notizia in proposito. Vedo ottimismo tra i colleghi e voglia di ricominciare”.

Lei è un agente immobiliare nel suo settore come vanno le cose? “Difficile dirlo per il momento. Si teme in una contrazione. Non tutti potranno accendere a mutui con le banche e molti li otterranno per importi più modesti. In teoria ci sarà una tendenza a privilegiare la campagna sia per avere spazi aperti, sia per i prezzi di mercato inferiori”.