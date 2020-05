Recco: crisi commercio, il silenzio dell’Ascom

Anche a Recco il settore commerciale è in crisi per la prolungata chiusura degli esercizi. Non fa eccezione il settore alimentare per due motivi: gli abitanti dei comuni limitrofi fino a lunedì scorso non potevano trasferirsi a Recco dove abitualmente in tanti fanno la spesa; la mancanza di ospiti nelle case vacanza. Solo alcuni operatori del settore ristorazione avevano aderito ad una manifestazione di protesta tenendo le insegne accese. A spezzare una lancia a favore del settore, in collaborazione col sindaco Carlo Gandolfo che sta lavorando per attenuare le conseguenze della crisi, è stato il consigliere d’opposizione Gianluca Buccilli che ha scritto: “Ritengo che vi sia la necessità di attribuire al tema della ripresa economica il profilo di un progetto organico, alla cui stesura chiamare tutti i soggetti interessati e le professionalità che Filse, Anci e le associazioni di categorie maggiormente rappresentative del tessuto produttivo, sono in grado di fornire. Nel mentre si rende necessaria l’adozione di misure emergenziali quali, ad esempio, l’istituzione di un fondo per il sostegno alle locazioni commerciali, finanziato con risorse da trovare nel bilancio comunale”

Silenzio al momento da parte di Ascom la cui presidente Alice Diena aveva preannunciato una presa di posizione.