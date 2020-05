RASSEGNA STAMPA. Il rebus dei bagni in mare

Oggi, giovedì 7 maggio, auguri a Flavia. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo, Sori con soli banchi alimentari. Parole: insinuare (inserire con cautela e destrezza; penetrare in modo singolare, inatteso o inesorabile; inserirsi con astuti ripieghi in un ambito; far sorgere nell’animo altrui con delicatezza e accortezza). Proverbi: “La migliore è la via di mezzo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase-2: “Salta il convegno dei Giovani industriali”; “Il video del Comune di Rapallo è bello, ma pagato dai rapallesi”; “Ristoranti, sgravi fiscali e più spazio a disposizione”; “Dehors allargati e tasse rinviate a Camogli e Santa Margherita”; “Mascherine obbligatorie, scelte diverse dei Comuni”; “Spostamenti in campagna, necessario fare chiarezza”; “Rotary, consegnati generi alimentari”; “Lavagna, fondi al Gaslini”; “Singapore progetta il lavoro nel futuro”; “Spiagge libere, soluzione cercasi per ingressi e distanziamenti”; “Bagni vietati senza i controlli di Arpal”; “Stabilimenti balneari, apertura incerta”; “E’ impossibile pianificare l’attività”; “Sui bus passeggeri vicini, in spiaggia distanziati, un’assurdità”; “Lavoro dimezzato per diverse imprese”; “Iren, finanziamento da 80 milioni tra le province di Genova e Parma”.

Coronavirus: Anziana muore in ospedale a Sestri, salgono a 91 le vittime”.

Chiavari: Manutenzione rii e cantieri sulle strade.

Zoagli: passeggiata di levante; si farà. Santa Margherita Ligure: il Consiglio di Stato (vedi Levante News del 24 aprile con il testo integrale della sentenza).