Rapallo: “Seconde case, un gesto concreto d’attenzione”

Da Domenico Cianci, candidato alle elezioni regionali con la lista di Toti, riceviamo e pubblichiamo

I nostri amici “foresti” che hanno le seconde case nel Tigullio ed in

particolare a Rapallo sono da sempre affezionati alle nostre località

fornendo un contributo importantissimo alle attività economiche con la loro presenza: vanno ringraziati della loro fiducia e per farlo occorre un gesto concreto. “Uno sgravio fiscale su Imu e Tasi ai proprietari delle seconde case.” È la richiesta di Domenico Cianci, candidato al consiglio regionale in appoggio al Governatore Giovanni Toti.

“E’ da marzo che i cittadini che hanno una seconda casa nel Tigullio non possono usufruire della loro abitazione a causa dell’emergenza Coronavirus. Ritengo sia ingiusto che paghino l’Imu per un bene che, invece, non è ancora oggi utilizzabile e non lo è stato per mesi. Lo stesso ragionamento è da estendere per la Tari, la tassa sui rifiuti, che a mio avviso non può essere calcolata prendendo come riferimento un periodo temporale di 365 giorni su abitazioni che sono rimaste chiuse.

Questa attenzione fiscale darebbe un po’ di respiro ai proprietari delle seconde case e servirebbe a scongiurare la messa in vendita delle loro

abitazioni con pesanti ripercussioni sui prezzi del mercato immobiliare locale, ricordando che a Rapallo le seconde case di proprietà dei “foresti” rappresentano una fetta consistente degli immobili. Non dimentichiamoci, pertanto, di chi ha investito nel nostro territorio e, ci auguriamo il prima possibile, tornerà a contribuire a sostenere la nostra economia e il nostro prezioso tessuto commerciale che vive di turismo (bar, ristoranti, negozi, settore nautico, settore balneare ecc.).

Le risorse potrebbero essere prelevate in questo modo: una parte ricontrattualizzando l’appalto con la società Aprica che in questo periodo non ha effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti nei negozi chiusi e lo ha fatto – in forma ridotta – per le abitazioni (in particolare sulle seconde case rimaste chiuse), una parte parte invece si potrebbe prelevare dalle manifestazioni estive che con molta probabilità non si faranno o si faranno solo parzialmente.

Non ho dubbi che il bravo capo ripartizione alle finanze del Comune di Rapallo, Dott. Antonio Manfredi, troverà la quadra per meglio redistribuire le risorse”.