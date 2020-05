Portofino: in Comune arrivano i sanificatori

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Sono stati consegnati oggi in comune, alle 13, i primi tre ozonizzatori da parte del titolare della Ecotecnokogie di Cuneo.

“Questa piccola macchina – spiega il Sindaco Matteo Viacava – è capace in pochi minuti di igienizzare e sanificare un locale di 60metri quadrati. Verranno utilizzati giornalmente in tutti i locali comunali e, a richiesta, potranno essere utilizzati dai privati per interventi una tantum”.

L’adeguamento ai nuovi modelli sanitari per contrastare il virus e prioritario per l’amministrazione. Considerando il fatto che presto arriveranno tre termoscanner per misurare le temperature dei dipendenti comunali e delle partecipate di coloro i quali debbano avere dei contatti di lavoro.

“La voglia di ripartire è tanta ma la voglia di stare tranquilli ancora maggiore – continua il Sindaco Viacava – E’ importante ribadire i concetti cardine della prevenzione come mascherine lavarsi le mani e distanziamento sociale. Importanti anche le mascherine, obbligatorie se non si può stare a un metro di distanza”.

Giulio Pastro, consigliere con deleghe all’Ambiente, spiega: “Altre misure di prevenzione e protezione si stanno vagliando in comune per non lasciare nulla al caso e per affrontare la fase 2 e la fase 3 con le misure adeguate”.