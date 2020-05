Operazione salvataggio cane, e i suoi soccorritori (2)

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del Fuoco riceviamo e pubblichiamo



Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova Est, distaccamento Mario Meloncelli, in collaborazione con il Soccorso Alpino, sono intervenuti per soccorrere due persone in difficoltà. Il loro cane, mentre percorrevano un sentiero avente inizio da Sant’Alberto di Bargagli, è scivolato in una scarpata. Nel tentativo di soccorrerlo sono anch’essi rimasti bloccati in fondo ad essa. I Vigili del Fuoco li hanno raggiunti e portati in salvo illesi.