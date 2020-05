Messe: da lunedì 18 aperte ai fedeli

Dopo la firma del protocollo, a Palazzo Chigi, tra il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, da lunedì 18 maggio si potrà partecipare alle Messe. Ovviamente sono state stabilite alcune precauzioni: mascherine obbligatorie; numero dei fedeli, deciso dal sacerdote, in proporzione alla grandezza della chiesa; ostia senza contatto; nessuno si scambierà il segno della pace e non verranno raccolte le offerte, che si potranno depositare in appositi contenitori. Inoltre si dovrà mantenere la distanza di un metro e mezzo in entrata e in uscita e di un metro durante il rito religioso.