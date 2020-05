Lettere/ “Camogli: la fogna è un grave problema sanitario”

Da Luigia Costanzo riceviamo e pubblichiamo

Voglio portare a conoscenza del vostro giornale che ad oggi, nonostante la richiesta d’intervento all’Iren per la risoluzione del problema fognario che non è più un disagio, ma un problema sanitario per la comunità, nessun intervento è stato messo in atto.

Ho mandato copia della lettera a voi inviata con relative fotografie anche al sindaco di Camogli (http://www.levantenews.it/index.php/2020/04/27/lettere-camogli-impianto-fognario-causa-disagi/).

Lui viene chiamato in causa perché oramai è un problema igienico.

Come è possibile notare dal video che allego, la fogna oltre ad avere invaso la pavimentazione della palazzina di via Figari è a cielo aperto perché si riversa anche nella via.

Diventa anche impossibile aprire le finestre a causa del cattivo odore.