Elezioni: “Pronti a impugnare la convocazione”

Da Europa Verde Liguria riceviamo e pubblichiamo

Per alcuni presidenti di regione, e tra questi c’è Toti, le prossime elezioni, condizionate dalla drammatica pandemia da Covid 19, sono un fatto personale e non una prova di democrazia.

La parola d’ordine è votare a fine luglio e Toti non si pone il problema di garantire il corretto espletamento delle procedure previste dalla legge in materia di presentazione delle liste.

Votare a luglio significherebbe raccogliere le firme, autenticate da un notaio o cancelliere, entro il 20 di giugno.

Toti sa che il DPCM dell’otto marzo e successive modificazioni vieta qualsiasi forma di manifestazione pubblica, assembramento a causa delle misure di distanziamento sociale che sono ancora vigenti. Queste norme rendono impossibile per legge la possibilità di organizzare la raccolta firme per quelle forze politiche, come i Verdi ad esempio, che non hanno l’esenzione dalla raccolta per la presentazione delle liste. Se dovessimo cominciare la raccolta delle firme nelle piazze nelle strade della Liguria, violeremmo la legge e saremmo perseguiti dall’autorità giudiziaria, inoltre nessun notaio o cancelliere si renderebbe disponibile ad autenticare le firme violando la legge.

Il presidente della regione Toti deve trovare una soluzione a questo problema che negherebbe diritti costituzionali e diritti di elettorato passivo e attivo ed in concreto impedirebbe a forze politiche di poter concorrere alle elezioni.

In caso contrario se non saranno date risposte ai quesiti da noi posti, saremmo costretti ad impugnare la convocazione delle elezioni regionali preso il tribunale amministrativo per violazione delle disposizioni di legge in materia di presentazione delle liste.

Angelo Bonelli – coordinatore dell’esecutivo nazionale dei verdi

Danilo Bruno- consiglio federale nazionale dei Verdi