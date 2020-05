Città metropolitana: pratiche votate all’unanimità

Da Marco Conti, consigliere metropolitano, riceviamo e pubblichiamo

Seduta del Consiglio metropolitano di mercoledì 6 maggio 2020: pratiche approvate all’unanimità.

Marco Conti e Salvatore Muscatello (Liguria Popolare): “approvati importanti provvedimenti per il nostro territorio. Il Consiglio ha dimostrato coesione e grande senso di responsabilità”

“Il Consiglio nella seduta telematica del 6 maggio ha ribadito il forte impegno dei rappresentanti del territorio per raggiungere obbiettivi condivisi e questo si è evidenziato dal risultato, non così frequente, dell’approvazione alla unanimità di tutte le delibere presentate – affermano i Consiglieri del Gruppo di Liguria Popolare Marco Conti e Salvatore Muscatello – un risultato che evidenzia l’importanza del ruolo della Città Metropolitana come sede degli interessi dei Comuni che ne fanno parte, nell’ambito dei servizi pubblici di interesse generale, e di cui il Sindaco Metropolitano si è fatto garante”.

“Durante la seduta sono stati approvati il nuovo Statuto Sociale ed il Patto Parasociale per l’esercizio di AMIU S.p.A. e la mozione presentata dalla minoranza sulla gestione dei rifiuti che è stata votata all’unanimità dopo la condivisione di alcune modifiche – proseguono gli esponenti popolari – il Sindaco Marco Bucci e il Coordinamento metropolitano hanno rassicurato sul fatto che nessun Comune sarà lasciato solo durante il passaggio per l’affidamento del servizio RSU, con particolare riferimento al personale in forza alle nostre società partecipate”

“Approvata un’importante variazione al bilancio per via dei finanziamenti della Regione, pari a € 200.000,00 destinati alla manutenzione delle strade danneggiate nel passato da eventi alluvionali – spiega Salvatore Muscatello, consigliere delegato al bilancio – inoltre sono stati inseriti finanziamenti da parte del Ministero dell’ambiente e destinati ad progetto sullo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) per 142.320 euro nel 2020 e 35.580 euro nel 2021″.

“Nonostante il momento drammatico in cui stiamo vivendo, la Città Metropolitana di Genova si conferma essere il punto di riferimento per tutti i comuni dell’ ex provincia – conclude il Capogruppo di Liguria Popolare Marco Conti – il lavoro impostato in questi mesi ci consentirà non solo di mantenere gli impegni presi ma di guardare al futuro garantendo i servizi che i cittadini legittimamente hanno bisogno“.