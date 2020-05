Chiavari: un decesso; i guariti salgono a 59

Nell’ambito dell’Asl 4 oggi si contano tre vittime. Una a Chiavari dove tuttavia il bilancio sembra in lento e costante miglioramento. Come sempre a fare il punto è il sindaco Marco di Capua: “Le persone in isolamento fiduciario sono 66 (2 in meno rispetto a ieri). Di queste, 11 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 88 (2 in meno rispetto a ieri).

Di queste 88, 82 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 6 le persone che sono ricoverate in ospedale. Abbiamo avuto un decesso”

E il sindaco sottolinea anche i casi di chi è riuscito a lasciarsi alle spalle il covid: “Abbiamo avuto 3 tamponi doppi negativi di chiavaresi, per cui il totale dei nostri concittadini guariti sale a 59.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale. Non buttiamo al vento i sacrifici fatti”.