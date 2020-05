Mentre all’ospedale di San Martino, per la prima volta, non si registrano morti per covid nelle ultime 24 ore; nel Tigullio le vittime sono tre. Presso l’ospedale di Sestri Levante sono morti un chiavarese di 83 anni ed un 68enne di Rapallo. Al reparto di medicina di Lavagna è deceduto un un settantunenne di Casarza Ligure.