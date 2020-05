Chiavari: “Le letture del Bibliotecario”, on line il penultimo appuntamento

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Si avviano verso la loro naturale conclusione “Le letture del Bibliotecario” edizione 2019/2020, senza dubbio un’edizione che verrà ricordata per la sua trasformazione forzata in formato digitale. E’ on line il penultimo appuntamento con Enrico Rovegno (sul canale You Tube e sulla pagina Facebook della Società Economica) che questa volta dedicherà la sua attenzione ad unio scrittore considerato fra i maestri de “La difficile arte della brevità” alla quale l’edizione delle Letture del Bibliotecario di quest’anno sono dedicate: Raymond Carver.

Così Rovegno presenta l’autore protagonista:

“Uno scrittore giunto al successo solo nell’ultimo decennio della sua vita, considerato uno dei maestri del “minimalismo” così di moda sul finire del secolo scorso, uno degli autori di short stories più acclamati e additati a modello anche dalle tante scuole di scrittura.

E però, se è vero che Carver ha insegnato che si può fare letteratura anche parlando della nostra cucina, anche raccontando fatti apparentemente insignificanti, non è poi semplice capire in che modo quel vecchio giradischi, quel frigorifero, quella lavatrice possano diventare letteratura.

Di grande importanza è la scelta dei tempi della narrazione:

“il presente dei racconti di Carver – sostiene Paolo Giordano – è sempre situato dopo che tutto quanto è già accaduto”, e in genere non sappiamo perché sia accaduto.

“Io scrivo di persone – diceva lo stesso Carver – a cui non tornano i conti”.

Aggiungerei che un’altra caratteristica di questi racconti è che i sentimenti dei protagonisti non ci vengono mai descritti, sta al lettore dedurli dai gesti. E anche così, spesso alla fine della lettura rimani con un senso di insoddisfazione, quasi di frustrazione, ma contemporaneamente cogli che in quello che hai letto c’era qualcosa di profondo, forse di misterioso come l’amore (“Di cosa parliamo quando parliamo d’amore” è il titolo della raccolta più famosa)… o forse qualcosa di terribile, che spinge gli uomini ad azioni appunto terribili. Qualcosa che però non è stato esibito, che l’autore ha scelto di lasciare sotto traccia. E anche qui sta la sua grandezza”.