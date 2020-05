Camogli: “Sostegno al commercio? Solo palliativi”

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo della Lista Camogli nel Cuore, riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Olivari e la sua giunta partoriscono un topolino.

Questi governanti pensano davvero di supportare la ripresa delle attività commerciali camogliesi semplicemente prevedendo la possibilità di un non meglio precisato “ampliamento proporzionale” dei suoli pubblici a quasi 3 mesi dalla diffusione in Italia di Covid 19?

Hanno creato un provvedimento :

1. di portata troppo limitata. Forse hanno dimenticato che non soffrono soltanto bar e ristoranti, ma la quasi totalità delle attività commerciali.

2. generico e farraginoso. Cosa significa nello specifico proporzionale, cioè quali sono i criteri e chi li stabilisce?

3. per nulla risolutivo.

L’unico modo di aiutare davvero la ripresa del commercio e delle attività produttive nella nostra città è sgravare i settori della ristorazione, del commercio e del turismo di tasse e costi che rischiano altrimenti di impedirne la ripartenza.

Siamo quindi di nuovo a riproporre, ad integrazione del suddetto provvedimento, quanto già in più occasioni sostenuto:

· Cancellazione Cosap (tassa occupazione suolo pubblico) per 6 mesi, fino al 1 novembre in favore delle attività commerciali

· Riduzione Tari del 50% o contributo a fondo perduto di uguale importo per le attività commerciali

· Riduzione a 0.4% Imu per i proprietari che ridurranno in modo significativo e proporzionale i canoni di affitto e per i soggetti passivi che utilizzano direttamente i locali o a seguito di concessioni a titolo gratuito

Volentieri avremmo fatto queste proposte non attraverso la stampa ma a quel tavolo di collaborazione di cui ripetutamente abbiamo sollecitato la convocazione.

Il Sindaco e la sua giunta però evidentemente ritengono di poter fare tutto da soli e neppure vogliono ascoltare i nostri suggerimenti.

Mi viene allora spontanea una domanda: ma chi per lungo tempo è stato presidente di Ascot Camogli ed oggi è assessore ed affermato imprenditore, è possibile che condivida in pieno questa strategia? Come fa a pensare davvero che i modesti e poco più che simbolici palliativi fin qui deliberati da Olivari e dalla sua giunta possano efficacemente supportare la ripresa a Camogli?

Io non mollo e sarò sempre dalla parte dei Camoglini.