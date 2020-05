Domenica prossima, il 10 maggio, Camogli avrebbe vissuto la 69ª edizione della Sagra del pesce, manifestazione che ha sempre richiamato moltissima gente fin dalla sera della vigilia e rappresentato anche un’occasione per le attività commerciali. Tra quelle che, in un momento tanto difficile come questo, hanno potuto riaprire c’è il Cafe Photo, che ha avuto un’idea per festeggiare ugualmente la Sagra: consegnare a domicilio un fritto misto. Per info: 0185 774011 – 339 8306921 – 340 7644142.